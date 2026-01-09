circle x black
FiberCop, partnership con Fondazione Milano Cortina 2026

L’accordo sancisce l’impegno di FiberCop nel sostenere i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti

09 gennaio 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
Partnership strategica tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e FiberCop per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. "La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori universali dello sport e si avvale dell’eccellenza tecnologica di un’azienda leader nell’innovazione", si legge in una nota, sottolineando che "FiberCop assume ufficialmente il ruolo di Fiber infrastructure partner dell’evento".

L’accordo sancisce l’impegno di FiberCop nel sostenere un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti. Al contempo, la partnership rappresenta un’occasione cruciale per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione. FiberCop, che gestisce la rete fissa e in fibra ottica più capillare del Paese, con circa 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6.000 comuni già connessi in banda ultralarga, metterà a disposizione degli operatori di telecomunicazione un’infrastruttura moderna e affidabile, ideale per supportare lo sviluppo di soluzioni digitali innovative su tutto il territorio.

"I Giochi richiedono una rete molto complessa per la connettività: dobbiamo garantire velocità, qualità e continuità non solo per il funzionamento interno e logistico dell’evento ma anche per le immagini che verranno trasmesse al mondo intero, quelle che resteranno per sempre nella storia dello sport e dell’Italia", afferma Andrea Varnier, amministratore delegato Milano Cortina 2026. “I Giochi saranno una vetrina per l’Italia e un’opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un’eredità duratura per il Paese", commenta Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop.

