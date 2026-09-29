L'organo di governo del calcio mondiale ha attaccato l'Uefa per aver orchestrato una "campagna di disinformazione", chiedendo l'accesso a documenti relativi al progetto di Infantino (poi cancellato) di vendere quote della Coppa del Mondo

La Fifa ha accusato l'Uefa di aver orchestrato una "campagna di disinformazione" chiedendo l'accesso a documenti relativi al progetto, poi cancellato, di Gianni Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo. Lo ha fatto in una lettera inviata a un tribunale della Florida e resa pubblica.

L'organo di governo del calcio mondiale, che chiede alla giustizia americana di respingere la richiesta dell'Uefa, ritiene che quest'ultima stia cercando di "influenzare" il corso delle elezioni presidenziali della Fifa previste per l'anno prossimo, per le quali Gianni Infantino è finora l'unico candidato alla sua successione.