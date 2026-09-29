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Fifa accusa Uefa: "Campagna per influenzare elezione presidente"

L'organo di governo del calcio mondiale ha attaccato l'Uefa per aver orchestrato una "campagna di disinformazione", chiedendo l'accesso a documenti relativi al progetto di Infantino (poi cancellato) di vendere quote della Coppa del Mondo

Gianni Infantino - IPA
Gianni Infantino - IPA
29 settembre 2026 | 10.42
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

La Fifa ha accusato l'Uefa di aver orchestrato una "campagna di disinformazione" chiedendo l'accesso a documenti relativi al progetto, poi cancellato, di Gianni Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo. Lo ha fatto in una lettera inviata a un tribunale della Florida e resa pubblica.

L'organo di governo del calcio mondiale, che chiede alla giustizia americana di respingere la richiesta dell'Uefa, ritiene che quest'ultima stia cercando di "influenzare" il corso delle elezioni presidenziali della Fifa previste per l'anno prossimo, per le quali Gianni Infantino è finora l'unico candidato alla sua successione.

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