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Figc, calciatori e allenatori con Malagò: "È la persona giusta per le sfide del futuro"

A poco meno di due mesi dall’Assemblea del 22 giugno, l'ex numero uno del Coni fa un passo decisivo verso la presidenza della Federcalcio

Giovanni Malagò - Ipa
Giovanni Malagò - Ipa
30 aprile 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Calciatori e allenatori sostengono la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Lo scrive l'Assocalciatori sul suo sito.

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Elezioni Figc, le ultime

Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere. Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano.

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