Filippo Magnini a Colle Oppio: "Spazio con energia pazzesca, tanti i ragazzi che ne beneficeranno"

"In questo spazio c'è un'energia pazzesca, in una cornice unica al mondo dietro il Colosseo. È stato fatto veramente un bellissimo lavoro e penso che tanti ragazzi, tante persone beneficeranno di questo posto". Lo ha dichiarato l'ex nuotatore e ambassador 'Sport Illumina' Filippo Magnini a Colle Oppio, a Roma, commentando il playground con affaccio sul Colosseo in occasione dell'evento di presentazione del docufilm 'Lo Sport è Vita' di Sport e Salute, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, sulla riqualificazione dello spazio playground nel parco sopra il Colosseo a Roma.