circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, anche Justin Bieber tra le superstar dell'half-time show della finale

L'artista canadese sarà co-headliner dello spettacolo all'intervallo insieme a Shakira, Madonna e i Bts

Mondiali, anche Justin Bieber tra le superstar dell'half-time show della finale
08 luglio 2026 | 22.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sarà anche Justin Bieber tra le superstar dell'half-time show della finale dei Mondiali 2026. Domenica 19 luglio, il famosissimo cantautore canadese sarà tra i grandi ospiti al New York New Jersey Stadium per l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Justin Bieber 'scenderà in campo' alla fine del primo tempo e sarà co-headliner dello spettacolo finale all'intervallo insieme a Shakira, Madonna e i Bts.

Finale Mondiali, Justin Bieber all'half-time show

"I Mondiali uniscono il mondo come nient'altro riesce a fare" ha detto Justin Bieber in un comunicato, confermando la sua partecipazione al grande evento. “Sono grato di poter partecipare a questo spettacolo dell'intervallo. E lo sono ancora di più sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo" ha aggiunto l'artista.

Il motivo? Lo show sosterrà il Fifa Global Citizen Education Fund, che sta raccogliendo 100 milioni di dollari per aiutare i bambini ad accedere all'istruzione e al calcio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali finale Mondiali Justin Bieber Bieber Mondiali half time show
Vedi anche
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza