Formula 1, Antonelli contro Russell: ennesimo duello a Sepang

Il Mondiale di Formula 1 non conosce pausa e, nel prossimo weekend, va in scena il Gran Premio del Bahrain, sedicesima tappa della corsa iridata. Gli esperti Sisal ritengono che, ancora una volta, sarà una lotta tra Mercedes, Kimi Antonelli da un lato e George Russell dall’altro, a determinare chi salirà sul gradino più alto del podio. Il pilota italiano, leader della classifica mondiale, vuole allungare sul rivale diretto alla corona iridata e parte favorito a 2,25. Il compagno di squadra, però, non ne vuole sapere di mollare la corsa al titolo e il secondo successo consecutivo, il quarto dell’anno è offerto a 3,50.

Il terzo gradino del podio tra i favoriti, a Sepang, se lo prende Lando Norris, McLaren. Il Campione del Mondo in carica, se si esclude il terzo posto dello scorso anno, non ha mai avuto grande feeling con il tracciato del Bahrain ma, stavolta, vuole invertire il trend tanto che il trionfo è offerto a 5,00. Occhio poi a non sottovalutare Max Verstappen: l’olandese, al volante della Red Bull numero 3, è sempre capace di tirar fuori il coniglio dal cilindro e il terzo successo sul tracciato malese è dato a 9,00.

La Ferrari, invece, rischia di andare incontro all’ennesimo gran premio in salita della stagione: da cinque gare, Lewis Hamilton e Charles Leclerc non riescono a centrare il podio. La scuderia di Maranello, è bene ricordarlo, vanta, tra i team di Formula 1, il maggior numero di successi in Bahrain, ben sette volte: l’ultimo nel 2022 con il monegasco. L’ottava perla della Rossa, a Sepang, è offerta a 5,00. Discorso diverso se si guarda ai singoli piloti poiché sia Hammer, trionfatore su questi tornanti in 5 occasioni, che il Predestinato partono indietro, entrambi vincenti a 12.