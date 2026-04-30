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Formula 1, Mercedes favorita a Miami ma la Ferrari sogna il trionfo

La Rossa, sul gradino più alto del podio, a 5,00 su Sisal.it

Formula 1, Mercedes favorita a Miami ma la Ferrari sogna il trionfo
30 aprile 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Circus della Formula 1 riparte dalla Florida con il Gran Premio di Miami, quarta prova del Mondiale 2026, dove la Mercedes parte ancora con i favori del pronostico per portare a casa la quarta vittoria consecutiva. Le Frecce d’Argento, secondo gli esperti Sisal, prime sotto la bandiera a scacchi sono offerte a 1,20. Nello specifico, andando ad analizzare i due piloti di Toto Wolff, George Russell, a 2,25, si piazza davanti di pochissimo a Kimi Antonelli, in quota a 2,50, sia per la Sprint che per la gara domenicale. Il pilota italiano va a caccia del terzo successo in fila per allungare, ancora di più, nel Mondiale Piloti. La Mercedes, inoltre, cerca la prima vittoria sul tracciato americano.

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Al pari della scuderia tedesca, la Ferrari non ha mai vinto sui tornanti della Florida e sogna, giustamente, di porre fine a questo digiuno. L’ipotesi che una delle due Rosse passi per prima sotto la bandiera a scacchi è offerta a 5,00. Charles Leclerc confida che la sua Ferrari numero 16 lo sostenga per portarsi a casa un successo che manca ormai da troppo tempo: il trionfo del Predestinato si gioca a 9,00 sia al sabato che nel Gran Premio. Il digiuno di Lewis Hamilton, se si esclude la Sprint in Cina dello scorso anno, è ancora più lungo ma il 7 volte iridato sta trovando finalmente feeling con la macchina di Maranello: Hammer primo nella Sprint o alla domenica pagherebbe 12 volte la posta.

In casa McLaren, Oscar Piastri, a 9,00, si fa preferire a Lando Norris, a 16, mentre Max Verstappen, insieme alla Red Bull, proverà a sovvertire i pronostici essendo dato vincente a 33.

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Formula 1 Gran Premio di Miami Mondiale Piloti
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