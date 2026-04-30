Formula 1, Mercedes favorita a Miami ma la Ferrari sogna il trionfo

Il Circus della Formula 1 riparte dalla Florida con il Gran Premio di Miami, quarta prova del Mondiale 2026, dove la Mercedes parte ancora con i favori del pronostico per portare a casa la quarta vittoria consecutiva. Le Frecce d’Argento, secondo gli esperti Sisal, prime sotto la bandiera a scacchi sono offerte a 1,20. Nello specifico, andando ad analizzare i due piloti di Toto Wolff, George Russell, a 2,25, si piazza davanti di pochissimo a Kimi Antonelli, in quota a 2,50, sia per la Sprint che per la gara domenicale. Il pilota italiano va a caccia del terzo successo in fila per allungare, ancora di più, nel Mondiale Piloti. La Mercedes, inoltre, cerca la prima vittoria sul tracciato americano.

Al pari della scuderia tedesca, la Ferrari non ha mai vinto sui tornanti della Florida e sogna, giustamente, di porre fine a questo digiuno. L’ipotesi che una delle due Rosse passi per prima sotto la bandiera a scacchi è offerta a 5,00. Charles Leclerc confida che la sua Ferrari numero 16 lo sostenga per portarsi a casa un successo che manca ormai da troppo tempo: il trionfo del Predestinato si gioca a 9,00 sia al sabato che nel Gran Premio. Il digiuno di Lewis Hamilton, se si esclude la Sprint in Cina dello scorso anno, è ancora più lungo ma il 7 volte iridato sta trovando finalmente feeling con la macchina di Maranello: Hammer primo nella Sprint o alla domenica pagherebbe 12 volte la posta.

In casa McLaren, Oscar Piastri, a 9,00, si fa preferire a Lando Norris, a 16, mentre Max Verstappen, insieme alla Red Bull, proverà a sovvertire i pronostici essendo dato vincente a 33.