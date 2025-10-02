Formula 1, Norris favorito a Singapore ma Verstappen ci crede

La Formula 1 vola in Asia per il Gran Premio di Singapore, diciottesima tappa della corsa al titolo mondiale. La pista asiatica sembra favorevole alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che occupano anche i primi due posti della classifica iridata, ma occhio a Max Verstappen, reduce da due vittorie consecutive e intenzionato ad abbattere il tabù Singapore. Gli esperti Sisal ritengono Lando Norris favorito, a 2,50, per bissare il successo dello scorso anno: l’inglese, attualmente, è lontano appena 25 punti dal compagno di squadra e, con sette gare ancora da disputare, tutto può ancora accadere.

Oscar Piastri, leader del Mondiale, però non vuole certo mollare la testa della classifica e punta a rimettere le cose in chiaro sin da domenica prossima. Il numero 81 della McLaren, vincente a 3,00, ha diversi obiettivi nel mirino: il più grande, ovviamente, è il titolo; Piastri, inoltre, non solo diventerebbe il quarto australiano della storia a vincere l’iride ma il primo dal 1980 quando, a trionfare, fu Alan Jones con la Williams.

I due piloti della scuderia di Woking, però, nonostante un distacco quasi abissale devono guardarsi le spalle da un Max Verstappen che sembra aver ritrovato miracolosamente il feeling con la sua Red Bull. Il quattro volte campione del mondo sogna, in cuor suo, una rimonta epica ma, soprattutto, vuole mettere fine al tabù di Singapore visto che, il tracciato asiatico, è uno dei pochi dove non ha mai trionfato. Il successo di Super Max è in quota a 3,00.

E la Ferrari? La Rossa è la scuderia che, tra questi tornanti, ha vinto più di tutti insieme a Red Bull e Mercedes. Charles Leclerc cerca il primo trionfo stagionale per Maranello e per calare il pokerissimo in Asia: il Predestinato sul gradino più alto del podio pagherebbe 9 volte la posta.