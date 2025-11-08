circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli. Quinto Leclerc

La McLaren dell'inglese allunga su Piastri in testa al Mondiale Piloti

Lando Norris - Ipa/Fotogramma
Lando Norris - Ipa/Fotogramma
08 novembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l'ottima seconda piazza dell'italiano Kimi Antonelli e il terzo posto per George Russell.

Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charle Leclerc, l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'altra rossa di Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Gasly, Stroll e Hadjar.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 oggi sprint gp brasile sprint gp brasile oggi norris leclerc ferrari
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza