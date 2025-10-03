circle x black
F1 Singapore, ruggito Ferrari nelle prime libere: Leclerc secondo, Hamilton quarto

Il più veloce è stato Fernando Alonso, terzo Max Verstappen

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
Ruggisce la Ferrari a Singapore. Oggi, venerdì 3 ottobre, Fernando Alonso su Aston Martin si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio di Singapore, seguito subito a ruota dalla Ferrari guidata da Charles Leclerc ad appena 150 millesimi di distacco. Terzo Max Verstappen su Red Bull, giù dal podio, al quarto posto, l'altra Ferrari in mano a Lewis Hamilton.

Per la seconda sessione di prove libere, e avere nuove indicazioni sui miglioramenti delle Ferrari in vista degli appuntamenti del weekend, che culminerà nella gara di domenica 5 ottobre, bisognerà aspettare il pomeriggio. L'appuntamento in pista è fissato per le 15 ora italiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Singapore F1 prove libere formula 1 ferrari prove libere oggi leclerc hamilton
