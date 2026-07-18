circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, mistero bandiera gialla in qualifiche e Leclerc beffato

Scoppia il caso nelle qualifiche del Gp del Belgio

Charles Leclerc - Afp
Charles Leclerc - Afp
18 luglio 2026 | 17.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Beffa Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 e mistero bandiera gialla. Oggi, sabato 18 luglio, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sul circuito di Spa davanti a Max Verstappen, con il Q3 che è stato però condizionato da una bandiera gialla sventolata verso la pit lane, in direzione di Isack Hadjar, che ha però 'confuso' la Ferrari Charles Leclerc.

Succede tutto nel Q3. Negli ultimi giri che assegnano la pole position, una bandiera gialla 'appare' a lato del circuito proprio quando stava transitando la Ferrari di Charles Leclerc, che l'ha vista e ha alzato leggermente il piede dall'acceleratore, immaginando fosse successo qualcosa in pista. In realtà però la bandiera gialla era rivolta verso la pit lane dove stava transitando la Red Bull di Hadjar.

Il regolamento stabilisce chiaramente che la bandiera gialla "rivolta verso il lato sinistro, quello della pit lane, segnala un incidente nella stessa e non è rivolta ai piloti in pista". Nonostante le regole siano piuttosto chiare però, c'è amarezza in casa Ferrari: "Difficile dire se avremmo conquistato la pole, ma bisogna considerare che ci sono dei distacchi minimi", ha detto il team manager Frederic Vasseur a SkySport, "non so cosa sia successo ma i nostri hanno alzato il pedale quel minimo che basta per finire una posizione indietro".

Furioso invece Leclerc, che partirà quarto: "Sono molto arrabbiato, è un peccato perché non eravamo lontani dalla pole".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 leclerc qualifiche gp belgio gp belgio leclerc
Vedi anche
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video
Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Fiduciosi per grazia, ma tempi non sono brevi" - Video
News to go
Bonus centri estivi e rimborso alle famiglie, come funziona
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana
Ponza d'autore, Osho: "L'agenda Draghi? Ce l'hanno da Buffetti" - Video
Bad Bunny fa ballare 78mila persone e Milano si colora di Porto Rico per una notte - Video
Crans Montana, la festa per il ritorno a casa del 16enne Leonardo Bove dopo sei mesi - Video
Caso Roggero, Gratteri: "Non si può parlare di grazia prima di percorso in carcere" - Video
Pallavolo, 'esordio' di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d'Autore - Video
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
Roggero a Bollate: "Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza