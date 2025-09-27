circle x black
Cerca nel sito
 

Giro dell'Emilia, squadra israeliana Premier Tech non ci sarà

Li Calzi, assessora allo sport di Bologna: "Lo sport è veicolo di valori universali, siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l'organizzazione della gara"

Gruppo in una gara di ciclismo
Gruppo in una gara di ciclismo
27 settembre 2025 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La formazione israeliana Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia di ciclismo. L'organizzazione della gara ha confermato che il team non prenderà parte alla competizione. "In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva", le parole dell'assessora Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi.

"Riteniamo che lo sport sia ben altro, un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione, solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l'organizzazione della gara che oggi ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Li ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ciclismo Giro dell'Emilia Israele
Vedi anche
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza