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Serie A, un turno di stop ai tecnici di Juve e Cagliari Spalletti e Pisacane

Tra i giocatori squalificati Malen, Lucchesi ed Elmas per una giornata

Spalletti al momento dell'espulsione - Ipa
Spalletti al momento dell'espulsione - Ipa
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13 ottobre 2026 | 16.04
Alberto Tomasi
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Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della sesta giornata, ha squalificato per un turno gli allenatori di Cagliari e Juventus, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, protagonisti di un alterco al fischio finale del posticipo domenicale tra rossoblù e bianconeri. I due tecnici sono stati fermati "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine", si legge nelle motivazioni. Stop di un turno per tre giocatori: Donyell Malen (Roma), Lorenzo Lucchesi (Monza) e Eljif Elmas (Atalanta).

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giudice sportivo malen spalletti pisacane
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