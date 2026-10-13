Tra i giocatori squalificati Malen, Lucchesi ed Elmas per una giornata
Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della sesta giornata, ha squalificato per un turno gli allenatori di Cagliari e Juventus, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, protagonisti di un alterco al fischio finale del posticipo domenicale tra rossoblù e bianconeri. I due tecnici sono stati fermati "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine", si legge nelle motivazioni. Stop di un turno per tre giocatori: Donyell Malen (Roma), Lorenzo Lucchesi (Monza) e Eljif Elmas (Atalanta).