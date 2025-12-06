circle x black
Formula 1, Russell comanda terze libere Gp Abu Dhabi davanti a Norris e Verstappen. Hamilton a muro

Il britannico ha preceduto il leader del Mondiale

George Russell - Fotogramma/IPA
George Russell - Fotogramma/IPA
06 dicembre 2025 | 15.02
Redazione Adnkronos
E' di George Russell su Mercedes il miglior tempo in 1.23.334 nelle terze libere del Gp di Abu Dhabi oggi, sabato 6 dicembre. Il pilota britannico ha preceduto il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. Quinto posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri alle spalle dell'Aston Martin di Fernando Alonso. Ottavo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton è solo diciottesimo. Nono tempo per Andrea Kimi Antonelli, a rischio penalità per un unsafe release che ha causato il contatto con Yuki Tsunoda in pit-lane. Le prove libere 3 sono finite in anticipo per l'incidente di Lewis Hamilton, a muro a 30 minuti dalla fine. Alle 15 le qualifiche.

