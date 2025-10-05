circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: "Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile"

Lo spagnolo, fresco vincitore del titolo, ha commentato l'incidente con Bezzecchi nel primo giro del Gran Premio: "Si è scusato, sono cose che capitano"

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
Marc Marquez - Fotogramma/IPA
05 ottobre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo weekend da campione del mondo si rivela amaro per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati è caduto al primo giro del Gp di Indonesia di oggi, domenica 5 ottobre, buttato giù da Marco Bezzecchi, e ha rimediato una frattura alla clavicola: "Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione" ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il pilota.

"Parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici. Tornerò quando sarà possibile".

Gp Indonesia, infortunio per Marc Marquez

Dopo l'incidente, Marquez ha spiegato di aver ricevuto subito le scuse di Bezzecchi: "Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto, sono cose che capitano nelle corse". La manovra del pilota dell'Aprilia, vincitore ieri della gara sprint in Indonesia, potrebbe essere sanzionata con una penalità da scontare nel prossimo Gp. Anche Bezzecchi si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore, per valutare le conseguenze della caduta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marc Marquez MotoGp Motogp Marquez infortunio Marquez Marquez Indonesia
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza