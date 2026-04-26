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Gp Jerez, vince Marquez ma Bezzecchi è sempre leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

Il pilota italiano chiude al secondo posto in Spagna, ma resta davanti a Martin

Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alex Marquez vince il Gp di Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Lo spagnolo chiude davanti a Marco Bezzecchi, che resta comunque leader della classifica piloti del Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Ecco l'ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata.

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MotoGp Jerez, ordine arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Jerez di oggi, domenica 26 aprile:

1 A. Marquez 40’48.861

2 M. Bezzecchi +1.903

3 F. Di Giannantonio +5.796

4 J. Martin +9.229

5 A. Ogura +9.891

6 R. Fernandez +10.614

7 J. Zarco +13.039

8 E. Bastianini +14.411

9 F. Aldeguer +19.778

10 P. Acosta +22.431

11 B. Binder +22.799

12 F. Morbidelli +24.867

13 L. Marini +26.871

14 F. Quartararo +29.532

15 J. Mir +29.899

16 A. Rins +32.921

17 D. Moreira +36.656

18 J. Miller +37.577

19 T. Razgatlioglu +44.557

20 A. Fernandez +1’05.023

21 F. Bagnaia ritiro

22 L. Savadori ritiro

23 M. Marquez ritiro

Motogp, classifica Mondiale piloti

Ecco la classifica del Mondiale piloti dopo il Gp di Jerez:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 101

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) 90

3. Fabio Di giannantonio (Ducati VR46) 71

4. Pedro Acosta (KTM Red Bull) 66

5. Marc Marquez (Ducati Lenovo) 57

6. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 54

7. Alex Marquez (Ducati Gresini) 53

8. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 48

9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 34

10. Enea Bastianini (KTM Tech3) 30

11. Brad Binder (KTM Red Bull) 28

12. Luca Marini (Honda HRC Castrol) 27

13. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 25

14. Johann Zarco (Honda LCR) 24

15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 20

16. Fabio Quartararo (Yamaha Monster) 11

17. Diogo Moreira (Honda LCR) 9

18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) 4

19. Alex Rins (Yamaha Monster) 3

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 1

21. Jack Miller (Yamaha Pramac) 0

22. Maverick Vinales (KTM Tech3) 0

23. Michele Pirro (Ducati Gresini) 0

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Gp Jerez Jerez classifica piloti Motogp ordine arrivo Gp Jerez
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