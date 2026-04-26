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Gp Jerez, trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Fuori al terzo giro Marc Marquez, Bagnaia costretto al ritiro per un problema tecnico

Alex Marquez - Fotogramma/IPA
Alex Marquez - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez vince dominando il Gp della Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Seconda vittoria di fila nella gara lunga di Jerez dopo quella 2025 per lo spagnolo, che si impone davanti a Marco Bezzecchi che può comunque accontentarsi di un secondo posto prezioso in ottica Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri (dopo essere partito in pole e aver vinto la Sprint di ieri). Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez.

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Settimo Zarco e ottavo Bastianini con Aldeguer e Acosta a chiudere la top ten. Giornata da dimenticare per il team Ducati ufficiale, dopo il dominio nella Sprint: si ritira anche Pecco Bagnaia per un problema tecnico.

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MotoGp Gp Jerez Marquez Bezzecchi
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