Il Circus torna in pista a Lusail per il penultimo appuntamento della stagione.
Il Circus della F1 torna in pista in questo fine settimana. Oggi, venerdì 27 novembre, si corrono le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Lusail, ventiduesimo e penultimo appuntamento del mondiale 2026 che ha già assegnato il titolo piloti andato a Kimi Antonelli e quello costruttori vinto dalla Mercedes. Si riparte dalla vittoria di Max Verstappen a Las Vegas, dove ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. La Ferrari va a caccia di riscatto dopo la deludente prova nella gara del Nevada con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso rispettivamente in settima e decima posizione.
La prima sessione di prove libere del Gp del Qatar si correrà alle 14:30, la seconda alle 18.
Tutti gli appuntamenti del Gp del Qatar sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now.