Il Circus della F1 torna in pista in questo fine settimana. Oggi, venerdì 27 novembre, si corrono le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Lusail, ventiduesimo e penultimo appuntamento del mondiale 2026 che ha già assegnato il titolo piloti andato a Kimi Antonelli e quello costruttori vinto dalla Mercedes. Si riparte dalla vittoria di Max Verstappen a Las Vegas, dove ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. La Ferrari va a caccia di riscatto dopo la deludente prova nella gara del Nevada con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso rispettivamente in settima e decima posizione.

Gp Qatar, orario prime due sessioni di libere

La prima sessione di prove libere del Gp del Qatar si correrà alle 14:30, la seconda alle 18.

Gp Qatar, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gp del Qatar sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now.