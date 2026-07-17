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Guardiola: "La panchina non mi manca, ora voglio scoprire la vita"

L'ex tecnico di Barcellona e Manchester City: "Amo il mio lavoro ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa"

Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mentalmente non mi manca nulla, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio. Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio. Amo il mio lavoro ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse un giorno mi sveglierò e dirò 'Ok, voglio tornare ad allenare', devo sentire che mi manca e adesso non lo sento". Pep Guardiola chiude la porta, per il momento, a un ritorno in panchina e si chiama fuori dalla possibilità di essere il ct della Nazionale italiana. "Sto cercando di capire quale sarà la mia vita, ho deciso di fermarmi perché voglio prendermi un po' più cura di me stesso -spiega l'ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City alla piattaforma di criptovalute Okx-. Voglio stare di più con i miei figli e con mio padre, che ha 95 anni ed è ancora qui. Sono arrivato a 56 anni, non sono più giovane, la prospettiva un po' cambia. Mi sto ancora sistemando dopo che mi sono fermato ma sta andando abbastanza bene".

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guardiola pep guardiola ct italia barcellona manchester city
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