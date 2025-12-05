circle x black
Haaland in fuorigioco, non succedeva da... due anni - Video

Contro il Fulham, un guardalinee è tornato a pescare l'attaccante oltre la linea dei difensori

Erling Haaland - Fotogramma/IPA
Erling Haaland - Fotogramma/IPA
05 dicembre 2025 | 12.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Erling Haaland, centravanti del Manchester City e della Norvegia, ormai non fa più notizia per le valanghe di gol. Nell'ultimo turno di Premier League contro il Fulham, l'attaccante norvegese ha fatto parlare di sé per essere finito... in fuorigioco. Una cosa normale per chi fa il suo mestiere, che capita ai colleghi di reparto quasi in ogni partita. A lui, però, non succedeva dall'agosto 2023. Da oltre due anni, Haaland non veniva pescato oltre la linea dei difensori dai guardalinee.

Un dato incredibile, che spiega una volta in più la forza del giocatore, attento a ogni dettaglio in campo.

