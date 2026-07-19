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Finale Mondiali, da Madonna e Shakira a Pausini: orario, artisti e dove vedere Half Time show in tv

Parata di stelle a New York per la partita tra Spagna e Argentina

La Coppa del Mondo - Ipa/Fotogramma
La Coppa del Mondo - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non solo campo nel giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, la Spagna sfiderà l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con la partita che, per la prima volta nella storia, avrà al suo interno un vero e proprio Half Time show sul modello, tutto americano, del Super Bowl. Artisti internazionali si esibiranno infatti sul palco allestito al centro del MetLife Stadium di New York prima del fischio d'inizio e durante l'intervallo.

Finale Mondiali, orario e artisti all'Half Time show

L'Half Time show della finale dei Mondiali 2026, come anticipato, andrà in scena prima del fischio d'inizio e durante l'intervallo di Spagna-Inghilterra, che avrà quindi una durata maggiore rispetto ai canonici 15 minuti. Prima della partita a esibirsi saranno Laura Pausini e Post Malone, ma non saranno le uniche star della serata. Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, ma anche Tom Cruise e lo streamer IShowspeed faranno parte dello show.

A fine primo tempo, tra le 21.50 e le 22.15 circa, sarà il turno di Shakira, che si esibirà con Burna Boy nella colonna sonora dei Mondiali 'Dai dai', Madonna, Justin Bieber, dei Coldplay, dei BTS e di Gustavo Dudamel.

Half Time show, dove vederlo in tv

L'Half Time show, così come la partita tra Spagna e Argentina, sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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half time show finale mondiali finale mondiali oggi spagna argentina artisti half time show
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