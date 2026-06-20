In Abruzzo campionati nazionali Asi di calcio e nuoto

'Asi ha scelto l’Abruzzo per ospitare le fasi finali dei Campionati Nazionali di Calcio e Nuoto grazie alla sua posizione geografica centrale rispetto all’intero territorio nazionale e alla presenza di impianti sportivi di assoluta eccellenza, in grado di accogliere manifestazioni di alto livello organizzativo e tecnico”: Con queste parole il Senatore Claudio Barbaro, Presidente di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che, con oltre due milioni di tesserati, è l'organismo sportivo più numeroso d’Italia - ha spiegato le ragioni che hanno portato alla scelta dell’Abruzzo quale sede delle finali nazionali 2026. Le competizioni, iniziate il 18 giugno, si concluderanno domenica con l’assegnazione dei titoli nazionali nelle diverse discipline coinvolte. Centinaia di atleti, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia stanno animando il territorio, trasformando l’Alto Sangro in un importante punto di incontro per lo sport dilettantistico nazionale. Le gare di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 si stanno svolgendo presso il Campo Sportivo di Alfedena, il Centro Sportivo Comunale di Castel di Sangro, il Campo Sportivo di Roccaraso e il Campo di Calcio a 5 di Castel di Sangro.

Le finali del nuoto, invece, si tengono nella Piscina Comunale di Castel di Sangro, struttura che rappresenta un punto di riferimento per l’attività sportiva del territorio. Il programma culminerà sabato sera con la cerimonia ufficiale delle premiazioni e una grande festa in piazza dedicata ad atleti, famiglie e appassionati. Ospite della serata sarà il noto comico e personaggio televisivo italiano Andrea Rivera, apprezzato dal grande pubblico per le sue partecipazioni alle trasmissioni televisive “Parla con me” e “The Show Must Go Off”. L’evento rappresenta non soltanto un importante appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di promozione turistica e valorizzazione del territorio abruzzese, grazie alla presenza di delegazioni provenienti da numerose regioni italiane. La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio della Regione Abruzzo e con la collaborazione dei Comuni di Alfedena, Castel di Sangro e Roccaraso, che hanno contribuito all’accoglienza e alla riuscita dell’evento.