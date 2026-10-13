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Infantino, l'attacco del Times: "Guadagni non dichiarati dalla Fifa"

Il quotidiano britannico ha rivelato in un'inchiesta che nel 2024 il presidente della Federazione avrebbe ottenuto altri 1,76 milioni di dollari dalla società americana Fwc2026 US Inc., incaricata di gestire l’organizzazione dei Mondiali 2026

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13 ottobre 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I guadagni di Gianni Infantino finiscono di nuovo sotto i riflettori. È stato il Times, stavolta, a rivelare in un'inchiesta che nel 2024 il presidente della Fifa avrebbe ottenuto altri 1,76 milioni di dollari dalla società americana Fwc2026 US Inc., incaricata di gestire l’organizzazione dei Mondiali del 2026 tra Messico, Canada e Stati Uniti. Un importo che, secondo quanto riportato dal giornale britannico, non sarebbe stato incluso nei rendiconti finanziari annuali della federazione internazionale. La ricostruzione si basa sui documenti fiscali della società statunitense, nei quali figurerebbe un pagamento supplementare destinato a Infantino, distinto dalle retribuzioni e dai premi già resi pubblici. Una cifra che si aggiungerebbe quindi ai circa 4,27 milioni di franchi svizzeri che, stando al bilancio ufficiale della Fifa, il presidente avrebbe guadagnato nel corso del 2024.

Fifa, ombre su Infantino

In risposta alle domande del Times, la Fifa non avrebbe dato però spiegazioni e chiarimenti sulla vicenda. Un rappresentante della federazione ha dichiarato che la retribuzione e i benefit riconosciuti a Infantino vengono stabiliti dagli organismi preposti e segnalati alle autorità statunitensi, nel rispetto delle disposizioni di legge. Le nuove ombre sul numero uno della Fifa arrivano in un momento cruciale di avvicinamento alle prossime elezioni presidenziali della federazione, con la finestra per le candidature in scadenza il prossimo 18 novembre.

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