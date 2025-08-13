circle x black
Cerca nel sito
 

Inter batte Monza solo ai rigori, tifosi se la prendono con... il mercato

L'amichevole si è conclusa 2-2, poi i nerazzurri hanno trionfato dal dischetto

Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La 'nuova' Inter di Cristian Chivu non brilla. Sebbene la preparazione estiva sia ancora in corso, ed è decisamente presto per dare giudizi, il campionato è alle porte. La Serie A inizierà infatti tra poco più di 10 giorni, nel weekend del 24 agosto, con i nerazzurri che saranno impegnati, lunedì 25, con il Torino a San Siro. Ecco perchè, dall'amichevole con il Monza, appena retrocesso in Serie B, i tifosi dell'Inter sono usciti con dubbi e interrogativi, soprattutto per un calciomercato fin qui non giudicato all'altezza.

L'amichevole contro i brianzoli, giocata all'U-Power Stadium di Monza, si è conclusa 2-2, con l'Inter che è riuscita poi a vincere ai rigori. A sbloccare il risultato sono stati proprio i padroni di casa con Ciurria al 32', con i nerazzurri che sono riusciti a pareggiare i conti al 41' grazie all'autogol di Birindelli. Al 52' è arrivato il vantaggio dell'Inter firmato Pio Esposito, ancora una volta molto positiva la sua prova, a cui ha risposto nel finale, all'89', Azzi.

Nonostante la vittoria ai rigori, sono emersi alcuni limiti di una squadra che si è schierata nuovamente con il 3-5-2 di inzaghiana memoria. "Ci mancano un difensore e almeno un centrocampista, altro che Lookman", scrive un tifoso su X. Una lettura che trova d'accordo buona parte della fanbase online nerazzurra: "Ma siamo sicuri che ci serve Lookman? Qui ci vuole un difensore". E ancora: "Unpopular opinion: al momento all'Inter serve più un centrocampista che un attaccante".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter inter monza monza inter amichevole mercato inter
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza