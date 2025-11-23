circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

La domenica di campionato si chiude con il derby di Milano a San Siro

Leao e Modric - Fotogramma/IPA
Leao e Modric - Fotogramma/IPA
23 novembre 2025 | 07.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Oggi, domenica 23 novembre, si gioca a San Siro il big match Inter-Milan. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento da prima in classifica, con 24 punti, mentre i rossoneri di Allegri inseguono a quota 22. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming.

Inter-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan, in campo alle 20:45:

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Inter-Milan, dove vederla

Inter-Milan sarà visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Inter Milan Inter Milan oggi Serie A derby Milano
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza