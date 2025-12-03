circle x black
Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I nerazzurri sfidano i lagunari negli ottavi di Coppa Italia

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
03 dicembre 2025 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia - in diretta tv e streaming - a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell'ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Un successo che ha riscattato la cocente sconfitta di Champions League, dove è stata superata dall'Atletico Madrid per 2-1 in pieno recupero. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il Mantova nell'ultima giornata di Serie B.

Inter-Venezia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Venezia è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu

Venezia (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Perez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa

Inter-Venezia, dove vederla in tv

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

