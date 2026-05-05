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Internazionali d’Italia, Sinner senza rivalia 1,50 su Sisal.it

Il numero uno al mondo stacca Zverev a 9,00. Torna Djokovic, a 12

Jannik Sinner - (Afp)
Jannik Sinner - (Afp)
05 maggio 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I riflettori del tennis mondiale sono tutti puntati sul Foro Italico di Roma, dove prende il via l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia, e su Jannik Sinner che può vincere il titolo a distanza di 50 anni dall’ultimo italiano, Adriano Panatta. L’altoatesino è reduce dal record del quinto Masters 1000 consecutivo vinto a Madrid e mette nel mirino l’ultimo che manca nella sua lunga lista di successi. Per gli esperti di Sisal, complice anche l’assenza dell’avversario di sempre Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo sembra non avere rivali, la vittoria a Roma è infatti a 1,50. Nettamente staccato Zverev, già battuto nella finale spagnola, il cui successo è a 9,00, mentre sul terzo gradino del podio c’è Djokovic, che riparte dalla terra rossa romana dopo un lungo infortunio: a 12 l’ipotesi di una vittoria del serbo.

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Attesa anche per gli altri italiani in campo. Reduci da buone prestazioni alla Caja Magica di Madrid, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli vogliono recitare un ruolo da protagonisti: tra i due, meglio il toscano, già semifinalista lo scorso anno, il cui trionfo è a quota 20, mentre un successo in casa del romano è dato a 50. Altro padrone di casa al Foro Italico è Matteo Berrettini, che trova sulla sua strada proprio Sinner con un possibile derby azzurro già al terzo turno: il suo successo sembra improbabile, a quota 100.

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Internazionali d'Italia Sinner Tennis
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