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Internazionali, programma della seconda giornata e dove vederli in tv

Primo turno al Foro Italico

Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
06 maggio 2026 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che si aggiunge ai match in programma nel tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo 'di casa', parte il primo turno. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della seconda giornata di Internazionali d'Italia.

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Internazionali, la seconda giornata

Campo Centrale

Dalle 11 Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko

Non prima delle 13 Hubert Hurkacz-Yannick Hanfmann

Matteo Arnaldi-Jaume Munar

Non prima delle 19 Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus

Non prima delle 20.30 Federico Cinà-Alexander Blockx

BNP Paribas Arena

Dalle 11 Jenson Brooksby-Sebastian Baez

Lisa Pigato-Tyra Caterina Grant

Non prima delle 14 Lilli Tagger-Maria Sakkari

Pablo Carreno Busta-Alejandro Tabilo

Noemi Basiletti-Ajla Tomljanovic

SuperTennis Arena

Dalle 11 Zhizhen Zhang-Daniel Altmaier

Viktorija Golubic-Federica Urgesi

Taylor Townsend-Nuria Brancaccio

Jesper De Jong-Nuno Borges

Karolina Pliskova-Jessica Bouzas Maneiro

Pietrangeli

Dalle 11 Alexandra Eala-Magdalena Frech

Alexandre Muller-Botic Van de Zandschulp

Jan-Lennard Struff-Francisco Comesana

Katie Boulter-Eva Lys

Jacob Fearnley-Giovanni Mpetshi Perricard

Campo 13

Dalle 11 Fabian Marozsan-Vit Kopriva

Leolia Jeanjean-Beatriz Haddad Maia

Peyton Stearns-Janice Tjen

Dalma Galfi-Anastasia Potapova

Marton Fucsovics-Dino Prizmic

Campo 1

Dalle 11 Damir Dzumhur-Adrian Mannarino

Katerina Siniakova-Lois Boisson

Laura Siegemund-Sara Bejlek

Aleksandar Vukic-Patrick Kypson

Caty McNally-Daria Kasatkina

Campo 2

Panna Udvardy-Alina Korneeva

Camilo Ugo Carabelli-Aleksandr Shevchenko

Yulia Putintseva-Tereza Valentova

Yuliia Starodubtseva-Simona Waltert

Oksana Selekhmeteva-Rebeka Masarova

Campo 4

Magda Linette-Tatjana Maria

Marco Trungelliti-Zachary Svajdausa

Solana Sierra-Tamara Korpatsch

Internazionali, dove vederli in tv

Gli Internazionali d'Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.

Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix.

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