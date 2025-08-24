circle x black
Gli azzurri superano l'Argentina nei quarti per 5-0 e il Mozambico in semifinale ai calci di rigore

Italia in finale ai mondiali di calcio a 7, sfiderà stasera il Brasile
24 agosto 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
La Nazionale italiana di Calcio a 7 allenata da mister Daniele D’Orto è in finale ai Mondiali in svolgimento in Brasile a Curitiba. Dopo aver brillantemente superato il girone eliminatorio con tre vittorie su tre (19 gol messi a segno e solo uno subito), gli azzurri ieri pomeriggio hanno vinto anche il match dei quarti di finale contro l’Argentina con un secco 5-0. Questa mattina all’alba (le ore 22 in Brasile) hanno affrontato in semifinale il Mozambico. La gara è stata tiratissima fino alla fine. Le due squadre, infatti, hanno terminato i tempi regolamentari con il risultato di 1 a 1. Ai calci di rigore è stata decisiva la parata dell’estremo difensore azzurro che fa volare l’Italia in finale con i padroni di casa brasiliani.

“Essere arrivati in finale e aver battuto squadre che puntavano alla vittoria - ha spiegato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - è già di per sé una vera e propria impresa storica. I ragazzi non hanno mai perso la concentrazione e la vittoria sofferta ai rigori contro il Mozambico ne è la conferma. La finalissima ai Mondiali è un sogno. La Confederazione Calcistica Italiana ha già potuto gioire per la vittoria della Nazionale italiana alla Nations League lo scorso mese di giugno. Ma come si può ben immaginare, i Campionati del Mondo sarebbero il coronamento di un percorso che da anni vede impegnato tutto il movimento”.

Contro il Brasile questa sera alle 20.30 (orario italiano e in diretta su youtube https://www.youtube.com/watch?v=QC3Lv4s6o30&ab_channel=F7TVPLAY) gli azzurri dovranno scenderanno in campo in un’atmosfera molto accesa. I padroni di casa potranno contare sui propri tifosi e si prevede il pubblico delle grandi occasioni. “Non dobbiamo fare altro - ha commentato mister Daniele D’Orto - che continuare a rimanere lucidi e concentrati come abbiamo fatto nelle tre gare del girone e in occasione dei quarti e della semifinale. Sono orgoglioso di allenare un gruppo eccezionale di atleti. Faremo di tutto per tenere alto l’onore dell’Italia”.

