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Italia, Mancini incassa i fischi: "Quando si perde sono meritati..."

Gli azzurri sono stati battuti dal Belgio nella prima giornata di Nations League

Roberto Mancini - Afp
Roberto Mancini - Afp
25 settembre 2026 | 22.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Mancini incassa i fischi dell'Olimpico ma vede il bicchiere mezzo pieno. Oggi, venerdì 25 settembre, l'Italia è stata battuta per 2-0 dal Belgio nella prima giornata di Nations League, al termine di una partita dominata per ampi tratti dai Diavoli Rossi, con gli azzurri che non sono riusciti a sfruttare le proprie occasioni uscendo tra i sonori fischi del pubblico.

"Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi e siamo stati in difficoltà. Nel secondo abbiamo fatto meglio noi, ma senza sfruttare le opportunità. La prestazione non è stata al di sotto delle aspettative", ha detto Mancini a caldo ai microfoni della Rai.

"Nel primo tempo hanno giocato meglio loro, ma nella ripresa fino al contropiede del 2-0 abbiamo fatto meglio noi. Quando si perde nessuno è contento e quindi i fischi ci stanno", ha concluso commentando la rabbiosa reazione dell'Olimpico.

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