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Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Lo scenario che fa 'sperare' gli azzurri

La Nazionale è stata battuta nella finale dei playoff dalla Bosnia

Donnarumma - Ipa/Fotogramma
Donnarumma - Ipa/Fotogramma
04 aprile 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, gli azzurri si giocano la carta ripescaggio, puntando sul forfait dell'Iran a causa della guerra con gli Stati Uniti, che ospiteranno la rassegna iridata insieme a Canada e Messico, per subentrare nella fase finale del torneo.

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Un'ipotesi remota, che si appoggia sulla discrezionalità della Fifa in caso di ritiro della Nazionale di Teheran, ma che si scontra con la logica, che vorrebbe che al posto dell'Iran subentrasse una squadra asiatica.

Il forfait iraniano e la smentita di Infantino

Il 'sogno' del ripescaggio, alimentato anche dalle parole del vice allenatore dell'Iraq, è legato, come detto, all'eventuale mancata partecipazione dell'Iran ai prossimi Mondiali, a causa della guerra ancora in corso contro Stati Uniti e Israele. La selezione asiatica dovrebbe giocare due volte a Los Angeles contro la Nuova Zelanda e e il Belgio, poi a Seattle contro l'Egitto. "L'Iran sarà alla Coppa del Mondo e le partite si svolgeranno dove previsto", aveva tagliato corto Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Parole che però si scontrano con quelle pronunciato, alla fine dello scorso febbraio, dal ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali, all'indomani degli attacchi aerei cche hanno ucciso il leader supremo Ali Khamenei: "Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", aveva dichiarato in un'intervista televisiva. La partita, insomma, sembra essere ancora aperta. Ma in quale caso l'Italia sarebbe ripescata ai Mondiali 2026?

Lo scenario che qualificherebbe l'Italia

Cosa succederebbe quindi se, in uno scenario alternativo, l'Iran disertasse i Mondiali? La decisione finale potrebbe essere adottata direttamente dalla Fifa che, sulla base dell'articolo 6.7 del regolamento, può scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". La posizione nel ranking dell'Italia, 12esima, potrebbe quindi agevolare gli azzurri, ma al momento sembra una possibilità lontana.

L'eventuale vuoto lasciato dall'Iran, con ogni probabilità, verrebbe infatti colmato da una selezione asiatica. L'Iraq si è qualificato superando il playff contro la Bolivia e si è guadagnato da solo il biglietto per i Mondiali. Il ripescaggio premierebbe quindi in questo caso gli Emirati Arabi Uniti, eliminati proprio dall'Iraq nel cammino verso la fase finale.

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