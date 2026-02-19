circle x black
Jagiellonia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola sfidano i polacchi nell'andata dei playoff di Conference League

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna protagonista in Conference League. Oggi, giovedì 19 febbraio, i viola sfidano i polacchi dello Jagiellonia - in diretta tv e streaming - in trasferta nell'andata dei playoff della terza competizione europea. La squadra di Vanoli è reduce dal successo contro il Como in campionato, piegato 2-1 al Sinigaglia.

Jagiellonia-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Jagellonia e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Jagiellonia (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. All. Siemieniec

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

Jagiellonia-Fiorentina, dove vederla in tv

Jagiellonia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

