circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, che sorpresa a Cincinnati... La festa per i 24 anni di Jannik - Video

Dopo la vittoria in semifinale contro Atmane, gli organizzatori del Masters 1000 americano hanno celebrato così il fuoriclasse azzurro

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
17 agosto 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Festa a sorpresa per Jannik Sinner, dopo la vittoria contro Terence Atmane in semifinale a Cincinnati. Nel giorno del suo 24° compleanno, ieri 16 agosto, il fuoriclasse azzurro ha festeggiato con un bel successo contro il francese, staccando il pass per la finale del torneo contro Carlos Alcaraz. Non solo: Sinner si è poi goduto la festa a sorpresa messa in piedi per lui dagli organizzatori del torneo. Tra candeline, dolci e palloncini, il numero uno al mondo ha festeggiato così il suo giorno in maniera speciale.

Un compleanno inusuale per Jannik, che tra battute e sorrisi ha anche scaricato un po' di tensione in vista del match decisivo contro lo spagnolo, in programma domani alle 21.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Jannik Sinner Sinner Cincinnati compleanno Sinner
Vedi anche
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video
Catturato il latitante Tommaso Morra: tentò di assaltare caveau Mondialpol di Calcinato - Video
Ischia, sparatoria in strada a Forio: il luogo della tragedia - Video
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza