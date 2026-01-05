circle x black
Cerca nel sito
 

Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool

La dirigenza del club vorrebbe riportare l'attaccante a Torino

Federico Chiesa - Fotogramma/IPA
Federico Chiesa - Fotogramma/IPA
05 gennaio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federico Chiesa torna alla Juventus? Scenario possibile sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un vice-Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell'azzurro stuzzica la dirigenza per più motivi. Intanto, perché l'attaccante ha già vestito la maglia della Juventus e dunque tornerebbe in un ambiente, quello della Continassa, che conosce alla perfezione. Chiesa, inoltre, non si è mai ambientato benissimo in Premier League, nonostante ottime prestazioni con la maglia dei Reds.

Chiesa torna alla Juve?

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus ha contattato formalmente il giocatore, manifestando interesse per un suo ritorno a gennaio. Chiesa è apprezzato anche dal tecnico Luciano Spalletti, che ha avuto modo di vederlo all'opera in Nazionale (quando lo aveva definito "il Sinner dell'Italia"). La decisione spetterà all'attaccante ma anche al Liverpool, che nella prima parte del mese di gennaio non potrà fare operazioni in uscita in attacco. I Reds sono al momento privi di Salah, impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, e di Isak, infortunato. Ogni eventuale discorso è dunque spostato tra qualche settimana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juve Chiesa Juve Chiesa Calciomercato Juve Liverpool
Vedi anche
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza