Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri ospitano i turchi nel ritorno dei playoff di Champions League

Galatasaray-Juventus - Afp
25 febbraio 2026 | 06.53
Redazione Adnkronos
La Juventus ospita il Galatasaray in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano i turchi - in diretta tv e streaming - nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. Obiettivo della squadra di Spalletti ribaltare il 5-2 subito all'andata: per la qualificazione agli ottavi servirà quindi vincere con quattro gol di scarto o con tre reti per portare la sfida ai supplementari o ai rigori. In campionato la Juventus è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che si è imposta 2-0 all'Allianz Stadium.

Juventus-Galatasaray, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Galatasaray è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

Juventus-Galatasaray, dove vederla in tv

Juventus-Galatasaray sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Prime Video.

