circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, nessuna svolta al vertice: smentita l'ipotesi Ginevra Elkann presidente

Priva di fondamento l'ipotesi di un nuovo assetto societario

Ginevra Elkann - Ipa/Fotogramma
Ginevra Elkann - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2026 | 15.30
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Nessun cambio di guardia ai vertici della Juventus. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto avvicendamento alla presidenza del club bianconero restano destituite di ogni fondamento. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, non esiste alcun riscontro riguardo a un passaggio di consegne tra l'attuale presidente Gianluca Ferrero e Ginevra Elkann.

Nonostante la nota passione per i colori bianconeri condivisa con i fratelli John e Lapo, la figura di Ginevra Elkann non è mai stata legata ad incarichi gestionali all'interno delle società sportive di famiglia. Il suo profilo traccia infatti un percorso interamente declinato nel panorama culturale e cinematografico internazionale: formatasi all'Università Americana di Parigi e cresciuta tra i set di New York e Londra — con un'esperienza da assistente alla regia al fianco di Bernardo Bertolucci —, la manager ha consolidato il proprio ruolo nel settore fondando la casa di produzione Caspian Films (2009) e la società di distribuzione Good Films (2012), fino ad ottenere la nomination ai David di Donatello 2019 per la regia del lungometraggio 'Magari'.

La governance della società torinese rimane dunque tracciata nel solco della continuità aziendale, escludendo l'ingresso della produttrice nell'organigramma operativo di Madama.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juve ginevra elkann juventus presidenza juventus
Vedi anche
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza