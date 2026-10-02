Il ct tedesco ha risposto a un post sui social del vice leader del partito, che aveva paragonato l'attuale nazionale alla Germania Ovest campione del mondo a Italia '90

"La Germania non è abbastanza bianca? Un'assurdità che non commenterò". Jurgen Klopp ha affrontato il tema in conferenza stampa a Monaco di Baviera, rispondendo a una domanda su un post condiviso sui social da Kay Gottschalk, vice leader del partito tedesco di estrema destra AfD. Gottschalk aveva paragonato la Germania Ovest, campione del mondo a Italia '90, con la squadra messa in campo da Klopp nella sconfitta contro la Grecia. "Certe virtù - si legge nel post su X - e lo spirito di squadra sono valori culturali che si sviluppano nel corso dei secoli e sono plasmati da esperienze storiche condivise". Parole non piaciute al ct tedesco.

Charaktereigenschaften, bestimmte Tugenden und Teamgeist sind kulturelle Werte, die sich über Jahrhunderte ausbilden und durch gemeinsame geschichtliche Erlebnisse geprägt werden. .@NaomiSeibt — Kay Gottschalk (@gottschalkmdb) September 28, 2026

Klopp e la replica ad AfD

"Non c'è alcun motivo per dare retta a queste persone, assolutamente", ha detto Klopp, sorvolando sul tema. "Non sentirete la mia opinione al riguardo. Ho poco tempo per le idiozie, ancor meno sui social media". Un botta e risposta a distanza che arriva dopo le frasi pronunciate da Klopp durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo ct della Germania: "Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale nelle mani delle persone sbagliate". Un concetto legato all'avanzata dell'estrema destra nel Paese, con l'exploit di Afd nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt (dove il partito ha raccolto il 43,8% dei voti).