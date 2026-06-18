circle x black
Cerca nel sito
 

Canada-Qatar choc, infortunio terribile per Koné

Il centrocampista canadese del Sassuolo crolla a terra con la gamba spezzata doop il fallo di Madibo

Ismael Koné - (Fotogramma)
Ismael Koné - (Fotogramma)
19 giugno 2026 | 01.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio terribile a Ismael Koné, centrocampista del Canada, nel match giocato a Vancouver contro il Qatar oggi 19 giugno. Al 50', sul punteggio di 3-0 per il Canada, il giocatore del Sassuolo ha subìto sulla trequarti il fallo di Al Haj Madibo. Koné è crollato a terra con la gamba sinistra spezzata all'altezza della caviglia e, per qualche secondo, è rimasto sotto choc. I suoi compagni si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione. Madibo, autore di un intervento scomposto, si è portato le mani al volto. Koné è stato soccorso, mentre i giocatori del Canada hanno circondato e spintonato Madibo. Il calciatore del Qatar, evidentemente turbato, è stato espulso. Koné ha lasciato il campo in barella, salutato dall'ovazione del pubblico. Dopo la lunga interruzione, il match è ripreso in un clima surreale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 canada qatar
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza