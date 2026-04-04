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Kostyuk torna in Ucraina e si allena... con le sirene antiaeree - Video

La tennista ucraina ha deciso di preparare la stagione della terra rossa a Kiev

Marta Kostyuk - Instagram
Marta Kostyuk - Instagram
04 aprile 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Marta Kostyuk torna in Ucraina e si allena... sotto le bombe. La tennista è tornata a Kiev per preparare la stagione sulla terra rossa e ha pubblicato un video che mostra uno squarcio di 'vita reale' nel Paese, ancora flagellato dalla guerra con la Russia.

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Kostyuk si è mostrata infatti, in un post pubblicato su Instagram, alle prese con un allenamento, colpendo da fondo prima col dritto e poi con il rovescio, ma il particolare che non è sfuggito è il rumore di sottofondo. Nel cielo di Kiev infatti risuonano le sirene antiaeree, segno di un imminente attacco russo: "Preparando la stagione della terra rossa a Kiev. Sotto le sirene antiaeree", è stata l'emblematica didascalia allegata al video da Kostyuk.

Qualcuno però, su X, non ha perso l'ennesima occasione per criticare. In molti infatti hanno ricordato come Kostyuk in realtà non sia rimasta a Kiev, ma viva a Montecarlo. Una sistemazione considerata 'comoda' e ben lontana dalla guerra.

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ucraina russia kostyuk kostyuk allenamento ucraina
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