La Fiorentina esonera Pioli, D'Aversa in pole per la panchina viola

Per ora la squadra è stata affidata a Galloppa, poi dovrebbe toccare all'ex tecnico del Lecce provare a rigenerare i viola

Roberto D'Aversa - Fotogramma
04 novembre 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
La Fiorentina cambia passo dopo l’ufficialità dell'esonero di Stefano Pioli, arrivata questa mattina, in seguito a risultati deludenti, con 4 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 10 giornate di Serie A e al crescente malumore della piazza. Per ora la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa ma l'allenatore romano ha i giorni, se non le ore contate. Tra i nomi valutati dalla dirigenza per la guida tecnica, in pole position c’è Roberto D’Aversa, libero dopo l’esperienza al Lecce. Il tecnico nato a Stoccarda è apprezzato per il suo approccio pragmatico e per la capacità di valorizzare i giovani e potrebbe rappresentare la soluzione ideale per ridare slancio alla squadra. La città e i tifosi attendono con ansia segnali chiari: la squadra, lontana dalle zone europee, ha bisogno di un’inversione di rotta immediata, e la scelta del nuovo allenatore diventa cruciale. D’Aversa, se confermato, dovrà affrontare la sfida di riportare equilibrio e fiducia in un ambiente segnato dalle tensioni e dalle delusioni delle ultime settimane. Sullo sfondo resta l'ìpotesi Paolo Vanoli in corsa anche per la panchina del Genoa ma, al momento, decisamente in secondo piano rispetto a D'Aversa.

