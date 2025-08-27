circle x black
Rivoluzione Lacoste, il celebre coccodrillo 'si trasforma' per Djokovic: l'omaggio al fuoriclasse

Il brand francese ha realizzato una capsule speciale per celebrare la carriera dell'ex numero uno

Djokovic e l'omaggio di Lacoste - Fotogramma/IPA + Instagram @lacoste
Djokovic e l'omaggio di Lacoste - Fotogramma/IPA + Instagram @lacoste
27 agosto 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Rivoluzione in casa Lacoste. Il coccodrillo, simbolo del celebre marchio di abbigliamento francese, è stato 'trasformato' in una capra per Novak Djokovic. Un omaggio all'ex numero uno del ranking Atp, tra i tennisti più forti della storia, che gioca sull'acronimo Goat (capra, in traduzione dall'inglese): The Greatest Of All Time , il più grande di tutti. Un omaggio del brand al fuoriclasse serbo, supportato tra l'altro dal 2017.

"Novak Djokovic fa parte della famiglia Lacoste da oltre otto anni" ha spiegato Thierry Guibert, Ceo di Lacoste. "Insieme abbiamo condiviso un periodo eccezionale, durante il quale ha vinto 12 titoli del Grande Slam, metà del totale della sua carriera. Oltre a essere un giocatore straordinario, la sua tenacia, la sua mentalità e i suoi valori hanno contribuito a elevare e amplificare il marchio. Trasformare oggi il nostro coccodrillo in una capra per rendergli omaggio e svelare la collezione proprio a New York, dove René ha costruito la sua leggenda, è stata una scelta ovvia. Questa iniziativa riflette la nostra capacità di reinventare i nostri codici rimanendo fedeli all'eredità di René Lacoste".

La capsule pensata per gli Us Open, "From the Crocodile to the Goat", include diversi capi. Dalla classica polo alla tuta, passando per l'iconico cappellino. Tutto con il noto design minimalista di Lacoste, che al coccodrillo stavolta affianca the goat. Un'edizione limitata, tributo a un giocatore riuscito a vincere 24 Slam in carriera, oltre all'oro olimpico dello scorso anno a Parigi.

