circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I biancocelesti sfidano la Dea nella 27esima giornata di Serie A

Ederson e Krstovic - Ipa/Fotogramma
Ederson e Krstovic - Ipa/Fotogramma
04 marzo 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio ospita l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, i biancocelesti sfidano la Dea - in diretta tv, in chiaro, e in streaming - nell'andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo.

Lazio-Atalanta, orario e probabili formazioni

L'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

Lazio-Atalanta, dove vederla in tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio atalanta lazio atalanta lazio oggi lazio atalanta oggi lazio atalanta dove vederla tv lazio atalanta in chiaro lazio atalanta orario atalanta oggi coppa italia
Vedi anche
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza