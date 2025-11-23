circle x black
Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti sfidano i salentini nella 12esima giornata di Serie A

La Lazio - Afp
23 novembre 2025 | 07.48
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta il Lecce - in diretta tv e streaming - oggi, domenica 23 novembre, all'Olimpico nella 12esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter, che l'ha battuta 2-0, e deve risalire la classifica per avvicinarsi alla zona Europa, mentre quella di Di Francesco ha pareggiato 0-0 in casa lo scontro diretto con l'Hellas Verona e cerca preziosi punti salvezza.

Lazio-Lecce, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Taveres, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni: All. Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Lazio-Lecce, dove vederla in tv

Lazio-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà quindi seguire in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

