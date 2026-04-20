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Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

La 33esima giornata di campionato si chiude con il delicato scontro salvezza del Via del Mare

Gudmundsson - Fotogramma/IPA
Gudmundsson - Fotogramma/IPA
20 aprile 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 20 aprile, la squadra di Vanoli affronta il Lecce al Via del Mare nel monday night della 33esima giornata di campionato. I viola, quindicesimi (a +8 proprio sui salentini terzultimi), arrivano dal successo nell'ultimo turno contro la Lazio e hanno forse il match point per mettere al sicuro la permanenza nella massima serie, mentre gli uomini di Di Francesco - in piena lotta salvezza - hanno perso contro il Bologna e non possono più sbagliare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Lecce-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45:

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Lecce-Fiorentina, dove vederla

Lecce-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Zona Dazn 2). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Lecce Fiorentina Lecce Fiorentina oggi Serie A Lecce Fiorentina dove vederla Lecce Fiorentina
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