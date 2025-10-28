circle x black
Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta al Via del Mare per gli azzurri di Conte nella nona giornata di Serie A

Zambo Anguissa - Ipa/Fotogramma
Zambo Anguissa - Ipa/Fotogramma
28 ottobre 2025 | 07.35
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 28 ottobre, il club azzurro sfida il Lecce - in diretta tv e streaming - al Via del Mare nella nona giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro l'Inter, vinto per 3-1 nell'ultimo turno, riscattando così la pesante sconfitta dell'ultimo turno di Champions League, quando era stata battuta per 6-2 a Eindhoven dal Psv.

Con i tre punti conquistati contro i nerazzurri il Napoli è tornato in testa alla classifica, a pari merito con la Roma, volando a 18 punti. Il Lecce invece è 16esimo a quota sei dopo aver perso in trasferta contro l'Udinese per 3-2.

Lecce-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Napoli è in programma oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. All. Conte

Lecce-Napoli, dove vederla in tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

