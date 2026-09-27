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Ferrari, Leclerc svela il motore della Rossa: "Non dovevo dirlo?" - Video

Il pilota monegasco ha chiuso al quarto posto il Gran Premio dell'Azerbaigian

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2026 | 12.37
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Charles Leclerc dice troppo sulla Ferrari. Il pilota monegasco ha chiuso al quarto posto il Gran Premio dell'Azerbaigian, l'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto dalla Mercedes di George Russell, e nell'intervista post gara si lascia scappare un dettaglio sulla vettura che, probabilmente, non avrebbe dovuto rivelare.

Ai microfoni di SkySport, Leclerc ha infatti risposto a una domanda sul tipo di motore utilizzato dalla Rossa: "Se mi hano dato il motore ADUO 1 o ADUO 2? Avevo l’ultima versione, ADUO 2", una frase che ha provocato uno sguardo incredulo, e quasi rabbioso, dell'addetta stampa Ferrari, che ha letteralmente 'fulminato' Leclerc.

"Non so se sto dicendo qualcosa che non dovrei", ha continuato Leclerc dopo aver incrociato gli occhi infuocati della componente dello staff Ferrari, "ma pensavo si sapesse".

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