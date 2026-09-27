Charles Leclerc dice troppo sulla Ferrari. Il pilota monegasco ha chiuso al quarto posto il Gran Premio dell'Azerbaigian, l'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto dalla Mercedes di George Russell, e nell'intervista post gara si lascia scappare un dettaglio sulla vettura che, probabilmente, non avrebbe dovuto rivelare.

Ai microfoni di SkySport, Leclerc ha infatti risposto a una domanda sul tipo di motore utilizzato dalla Rossa: "Se mi hano dato il motore ADUO 1 o ADUO 2? Avevo l’ultima versione, ADUO 2", una frase che ha provocato uno sguardo incredulo, e quasi rabbioso, dell'addetta stampa Ferrari, che ha letteralmente 'fulminato' Leclerc.

LECLERC MAY HAVE JUST SAID TOO MUCH



“Did you have the ADUO 1 or ADUO 2 engine?”



Leclerc: “I had the latest version, ADUO 2. I don’t know if I’m saying something I shouldn’t… but I thought you knew.”



The death glare from the girl next to him



Yeah… I don’t think he was… — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 26, 2026

"Non so se sto dicendo qualcosa che non dovrei", ha continuato Leclerc dopo aver incrociato gli occhi infuocati della componente dello staff Ferrari, "ma pensavo si sapesse".