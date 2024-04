Impresa dell'Atalanta, che vince 3-0 in casa del Liverpool a Anfield nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il successo nerazzurro sul campo dei reds porta la firma di Scamacca, autore di una doppietta, e Pasalic, che mette la ciliegina sulla torta lanciando la Dea verso le semifinali. Tra una settimana, il 18 aprile a Bergamo, il match di ritorno con la formazione di Gasperini che può permettersi anche una sconfitta con 2 gol di scarto.

La partita

Il match si accende subito, con occasioni in sequenza per entrambe le squadre. Pasalic, Nunez, Mac Allister: tra il 5' e il 7' le chance abbondano in una sfida dal ritmo altissimo. I nerazzurri rischiano grossissimo al 26', quando Elliott sfiora il vantaggio per i reds. Sinistro perfetto, palla prima sulla faccia interna della traversa e poi sul palo in una carambola 'misteriosa'. Nel momento più difficile, l'Atalanta passa. Koopmeiners innesca Zappacosta che crossa e trova Scamacca: destro di prima intenzione, Kelleher bucato e 0-1 al 38'. Il Liverpool accusa il colpo e al 45' rischia di crollare. Pasalic inventa per Koopmeiners, stavolta Kelleher è perfetto e in uscita salva tutto.

Il Liverpool apre la ripresa caricando a testa bassa. Al 52' Van Dijk cerca il colpo di testa vincente su corner, il difensore non trova la porta. Al 54' si vede Salah, Musso respinge. Al 57' chance per Nunez, la mira è sbagliata. L'Atalanta si difende e, quando mette la testa fuori dal guscio, è letale. Al 60' De Keteleare crossa, Scamacca è libero di coordinarsi e prendere la mira: sinistro vincente, 0-2. Lo show bergamasco prosegue e Koopmeiners al 68' ha sul sinistro il pallone per il tris: dal limite, però, manca precisione.

Il Liverpool prova a scuotersi e al 78' trova il gol. Salah sfrutta il suggerimento di Robertson per insaccare con un tocco elementare: Anfield esplode ma il Var gela tutti, fuorigioco e rete annullata. Il sipario sul match, e anche sulla qualificazione, cala all'83'. Scamacca imbuca per Ederson che tira, Kelleher rimedia ma non può opporsi al tap-in di Pasalic: 0-3, Anfield ammutolito e Atalanta in paradiso.