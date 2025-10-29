Lombardia, accordo Regione-Lega navale italiana per attività sportive su laghi e fiumi

Lega navale italiana e Regione Lombardia avviano una collaborazione per valorizzare le attività sportive, sociali e di protezione ambientale sui laghi e i fiumi, con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità. L’intesa è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia dal sottosegretario allo Sport e ai Giovani della Regione Lombardia, Federica Picchi, in rappresentanza del presidente Attilio Fontana, e dal presidente della Lega navale italiana, l’ammiraglio Donato Marzano.

In Lombardia sono presenti 11 strutture periferiche della Lega Navale Italiana. Oltre alla più antica Sezione della Lni, quella di Milano, istituita nel 1899, sono presenti 10 strutture distribuite sul territorio lombardo (Bergamo, Bovisio Masciago, Brescia-Desenzano del Garda, Crema, Cremona, Lodi, Mandello del Lario, Mantova, Pavia e Varese), che collaborano con enti pubblici e privati regionali e locali, federazioni sportive, associazioni, scuole e università. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i principali progetti nazionali della Lega Navale Italiana. Tra questi, la campagna 'Mare di Legalità', che vede l’impiego per finalità di pubblico interesse di 29 barche a vela confiscate alla criminalità organizzata e dedicate a vittime di mafia e terrorismo e la 'flotta solidale', con numerosi mezzi nautici inclusivi presenti anche negli specchi d’acqua lombardi che consentono alle persone con disabilità di vivere l’esperienza a vela sui laghi senza alcuna barriera.

Nell’ambito della collaborazione tra Lega navale italiana e Save the Children per favorire la pratica sportiva tra i minori in condizioni di disagio socio-economico, sono state avviate le prime attività di vela e canoa tra la sezione milanese della Lni e il Punto Luce di Milano Quarto Oggiaro. Sono numerosi, inoltre, i progetti formativi e di tutela ambientale svolti con gli studenti nel corso dell’anno scolastico e le attività inclusive in favore di associazioni lombarde. "Con questo accordo -spiega il sottosegretario Picchi- Regione Lombardia e Lega Navale Italiana rafforzano una collaborazione che unisce sport, educazione e tutela ambientale. Attraverso la vela, la canoa e tutte le discipline acquatiche vogliamo offrire ai giovani esperienze formative e di crescita, che insegnino valori come il rispetto delle regole, la collaborazione e la consapevolezza ambientale. Insieme stiamo costruendo un modello che valorizza i territori, promuove il turismo sportivo sostenibile e trasmette una visione positiva e condivisa dello sport come strumento di comunità. Ringrazio la Lega navale per l’impegno, la passione e la capacità di coniugare tradizione e innovazione".

Il presidente della Lni, l’ammiraglio Donato Marzano dichiara: "La collaborazione tra la Lega navale italiana e le regioni italiane è particolarmente strategica per il perseguimento delle nostre finalità istituzionali. La Lni è il principale ente pubblico non economico a base associativa che si occupa di mare e acque interne in Italia con 61.000 soci, 249 sezioni e delegazioni e 80 basi nautiche. Siamo da sempre al servizio delle istituzioni e del territorio e stiamo lavorando ad una legge-quadro che riconosca le nostre prerogative e i nostri ambiti di competenza. Vorrei anche sfatare un mito che ancora persiste: la Lega Navale non è solo sul mare o lungo le coste. Abbiamo 35 Sezioni che operano ogni giorno nelle acque interne".

Proprio le sezioni lombarde saranno capofila nell’iniziativa nazionale 'Dolci acque' che si terrà nella primavera 2026: "Il progetto nasce proprio con lo scopo di valorizzare quel patrimonio di attività che svolgiamo su laghi e fiumi, coinvolgendo le scuole nella promozione e nella salvaguardia delle acque interne e federando le capacità e lo scambio di esperienze tra i soci delle strutture periferiche costiere della Lega navale e quelle delle aree interne. La Lombardia e, in particolare la città di Lecco e il Lago di Como, ospiteranno da domani fino al primo novembre il più importante appuntamento per la vita associativa della Lni, l’assemblea generale dei soci 2025".

Dal 30 ottobre al primo novembre i rappresentanti della Lega navale italiana provenienti da tutta Italia si riuniscono a Lecco per l’assemblea generale dei soci 2025, organizzata dalle sezioni di Mandello del Lario e Milano. Si tratta dell’Assemblea della Lni più partecipata degli ultimi 15 anni e verrà inaugurata domani alle ore 17.30 con un talk sugli sport nautici con ospiti Antonio Rossi, canoista olimpico e presidente della Federazione italiana canoa kayak (Fick), Andrea Mura, navigatore oceanico, la velista paralimpica della Lega navale di Chiavari-Lavagna, Eleonora Ferroni e Giacomo Filippo Martini, giovane velista della sezione di Mandello del Lario della Lni.