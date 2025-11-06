circle x black
Mainz-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta in Germania per i viola nella terza giornata di Conference League

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
06 novembre 2025 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna a giocare in Conference League. Oggi, giovedì 6 novembre, il club viola, fresco di esonero di Stefano Pioli dopo un inizio di stagione disastroso, vola in Germania per sfidare il Mainz nella terza giornata della terza competizione europea. La squadra, affidata per il momento a Daniele Galloppa, è reduce dal brutto ko interno contro il Lecce, costato la panchina all'ex allenatore del Milan, e in Conference si trova a punteggio pieno con 6 punti.

Mainz-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Mainz e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. All: Siewert

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Ranieri, Comusso; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. All. Galloppa

Mainz-Fiorentina, dove vederla in tv

Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

