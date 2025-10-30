Maradona, un brano di Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo per celebrarlo

Nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni (era nato il 30 ottobre del 1960), Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l’uscita del brano “De vez en cuando”, disponibile dal 14 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto in spagnolo da Egale Cerroni, con musica di Sergio Rendine e arrangiamento di Demo Morselli, è pubblicato da Clodio Music e distribuito da Believe.

Il legame tra Di Bari e Maradona risale agli esordi del campione: in una celebre intervista, il giovane Diego dichiarò che il suo cantante preferito era proprio Nicola Di Bari.

Ma più che una commemorazione, “De vez en cuando” è un viaggio musicale nella luce che Maradona continua a emanare, come spiegano gli stessi protagonisti. "Sono felicissimo di aver preso parte a questo progetto insieme all'amico Vittorio Grigolo – racconta Nicola Di Bari – col quale ho scoperto di avere un'intesa incredibile e a cui voglio molto bene, perché, oltre ad essere un grande artista, è un gentiluomo di grande sensibilità. Insieme abbiamo voluto ricordare e celebrare una stella, che non verrà mai dimenticata, Maradona, che ho avuto il piacere di conoscere quando era poco più che un bambino. Egli ha vissuto la sua vita con grande passione, tra alti e bassi, ma sempre con grande schiettezza e semplicità. Sullo sfondo della meravigliosa città di Napoli, Vittorio ed io, con l'aiuto di un team speciale, abbiamo voluto esaltarne l'aspetto romantico con questo nostro tributo, che ci ha visti vicini in un'esperienza vissuta con passione, gioia e amore per la musica".

Gli fa eco Vittorio Grigolo, che sottolinea il valore umano e artistico dell’incontro: "Poche volte nella vita ho attraversato con lo sguardo un’anima così bella… poche perché forse di anime così belle… ce ne sono poche. Questo mi è capitato appena abbiamo incrociato i nostri sguardi. Attraverso i quali ho visto il grande uomo, il padre, il marito e l’artista Nicola Di Bari che io chiamo Maestro. Il tempo passato insieme creando questo emozionante duetto è stato per me momento di ispirazione, di apprendimento spontaneo e disarmante. Disarmante perché difronte a tanta semplicità e grandezza ci si trova non solo a proprio agio ma spiazzati da tanto benessere e amore. Grazie Nicola per questi momenti e per il tuo tempo che spero di poter condividere ancora in futuro e non solo durante la promozione di questo meraviglioso brano cantato assieme. Maradona e le tue storie sul suo essere uomo e personaggio, fuori e dentro il campo, mi hanno affascinato e sono convinto che non solo in Argentina ma in tutto il globo riecheggerà questo motivo e questa storia in musica, dove le nostre voci insieme a tante emozioni continueranno a raccontare la magia del grande unico, imprevedibile e geniale Diego. Grazie di cuore".

A raccontare la genesi del brano è Egale Cerroni, autore del testo: "Quando lessi questa notizia, dentro di me esplose un’idea che, poco dopo, si trasformò in una vera ossessione portandomi a riflettere a lungo. Conobbi Vittorio Grigolo molti anni fa, era il giovane protagonista di un’opera del Maestro Sergio Rendine per la quale avevo scritto il libretto. Eravamo al Teatro dell’Opera di Roma, era il novembre del 2002, l’opera è 'Romanza – una favola romana'. Il suo talento naturale era già allora abbagliante, evidente persino a chi non fosse musicista. Da allora ad oggi ho sempre immaginato Vittorio come un 'Maradona d’altro campo', il suo campo. La suddetta ossessione consisteva nell’immaginare incessantemente i due grandi artisti, di epoche e generazioni diverse, uniti nella stessa canzone. E così, qualche mese fa, ho deciso di prendere il telefono. Oggi siamo qui ad ascoltare cosa ci cantano insieme Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo, perché quell’idea, Deo Gratias, è stata accolta con entusiasmo da entrambi. È un grande onore per me. Vittorio, inoltre, ha voluto prendere in mano le redini di questa straordinaria avventura e la sua spinta ha immediatamente determinato la creazione di una squadra fantastica a cui, personalmente, desidero esprimere tutta la mia stima e tutta la mia riconoscenza: Demo Morselli, Nicodemo Scilanga, Andrea Natale e Gianluca Ricotti (Jurij). Non posso chiudere senza rivolgere un pensiero colmo d’affetto e di gratitudine al mio caro amico Sergio Rendine, il Maestro. Desiderava con tutto il cuore che questo brano vedesse la luce. Eccolo, amico mio!"

“De vez en cuando” è un tributo che unisce generazioni, linguaggi e sensibilità, per raccontare in musica la magia di Diego Armando Maradona.